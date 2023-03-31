В Воронеже 22-летний парень избил до смерти знакомого, заподозрив в краже телефона

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронеже 22-летний пьяный парень забил до смерти своего 36-летнего собутыльника, которого заподозрил в краже мобильника. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Инцидент произошел в декабре 2022 года. В квартире дома по улице Коренцова выпивали четверо мужчин. Во время застолья обвиняемый заявил, что один из приятелей украл у него телефон. Последний пошел в отказ. В итоге парень кинулся избивать мужчину. Спустя некоторое время потерпевший скончался от полученных травм.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Молодой человек признал свою вину. Дело направили в суд.