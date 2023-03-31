В Воронежской области затопленными остались лишь 5 низководных мостов

Фото из архива КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спасатели сообщили, что по состоянию на 31 марта на территории региона затоплено пять низководных мостов в четырех районах. За сутки одна из переправ вышла из зоны затопления.

Речь идет о мосте через реку Савала на автодороге Новохоперск – Русаново – Еланский.

Также в ГУ МЧС по региону подтвердили, что все еще невозможно проехать через два моста в Рамонском районе. Они оба расположены на реке Воронеж: между Ступино и Рамонью, а также в районе Рамони.

Также затоплена переправа через Хопер между Губарями и Макашевкой в Борисоглебском округе.

В Грибановском районе затоплен мост через реку Ворона между селами Большие Алабухи и Власовка.

В Россошанском - через реку Черная Калитва на автодороге «Богучар - Старая Калитва - Россошь».