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НовостиОбщество31 марта 2023 11:40

В Воронежской области разберутся со школьниками-прогульщиками

К проблеме необоснованных пропусков занятий подключат несколько ведомств
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

В департаменте образования Воронежской области решили заняться проблемой школьников, часто пропускающих уроки без уважительной причины. Заняться этим предложили школам, муниципальным комиссиям по делам несовершеннолетних, а также полиции.

На комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав под председательством заместителя председателя Правительства Воронежской области Олега Мосолова поручили разработать межведомственный комплекс мер по своевременному выявлению причин частого отсутствия учеников в школе. В том числе и с привлечением к проблеме родителей.