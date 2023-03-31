В Воронежской области разберутся со школьниками-прогульщиками

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В департаменте образования Воронежской области решили заняться проблемой школьников, часто пропускающих уроки без уважительной причины. Заняться этим предложили школам, муниципальным комиссиям по делам несовершеннолетних, а также полиции.

На комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав под председательством заместителя председателя Правительства Воронежской области Олега Мосолова поручили разработать межведомственный комплекс мер по своевременному выявлению причин частого отсутствия учеников в школе. В том числе и с привлечением к проблеме родителей.