Замминистра ДНР посетила воронежскую библиотеку имени Г.Н.Троепольского

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

На днях в модельной библиотеке № 32 им. Г.Н. Троепольского Ленинского района с дружеским визитом побывала заместитель Министра культуры Донецкой Народной Республики Вера Крохмалюк в сопровождении первого заместителя руководителя департамента культуры Воронежской области Татьяны Цапиной.

Заведующая библиотекой провела для гостей ознакомительную экскурсию по обновленному пространству и ответила на вопросы.

Раньше воронежцы не раз откликались на призыв об оказании помощи в восстановлении библиотечного фонда Донбасса, отправляли в Донецк книги из личных собраний, а также проводили совместные онлайн мероприятия.

Результатом общения стала договоренность о взаимовыгодном сотрудничестве на ниве библиотечной деятельности, реализации совместных просветительских проектов.