Праздничную подсветку включат на телебашне в Воронеже в честь Дня единения народов Беларуси и России

Фото - пресс-служба филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ»

В воскресенье, 2 апреля, в День единения народов Беларуси и России, воронежская телебашня засияет цветами двух флагов. Об этом рассказали в филиале РТРС «Воронежский ОРТПЦ».

На телебашне столицы Черноземья в честь праздника традиционно включат специальную тематическую подсветку с 20:00 до 21:00.

День единения народов Беларуси и России был установлен в 1996 и 1997 годах. Соответствующие указы подписали Президенты Российской Федерации и Республики Беларусь. Празднование Дня единения олицетворяет стремление братских народов к дальнейшей интеграции, сохранению общего духовного единства.

Также в это время будут сиять телебашни РТРС в Москве, Нальчике, Брянске, Челябинске, Ярославле, Улан-Удэ, Калуге, Нижнем Новгороде и других городах.