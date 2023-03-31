Синоптики пообещали, что ростовский снегопад до Воронежской области не дойдет

В Ростовской области продолжают ликвидировать последствия сильнейшего снегопада. Фото: правительство Ростовской области.

В Воронежском гидрометцентре пообещали, что сильный снегопад, из-за которого на трассе «Дон» в Ростовской области образовались огромные пробки, до нашего региона не дойдет.

- Воздушные массы, принесшие такие обильные осадки, сейчас, по нашим данным, отправились в сторону Каспийского моря. У нас же, напротив, днем 1 апреля осадки прекратятся, и сильно потеплеет, - сообщил дежурный синоптик.

По данным гидрометцентра, ночи 1 и 2 апреля еще будут холодными - +1…+2 градуса. А вот 3 и 4 апреля в темное время суток будет уже потеплее - +4…+5 градусов. Днем же с 1 по 4 апреля температура поднимется до +13.

Напомним, в Ростовской области из-за разгула стихии на трассе «Дон» произошло несколько аварий, образовался 60-километровый затор. Без электричества остались 35 тысяч человек в восьми районах и трех городах региона. Спасатели развернули на трассе 8 мобильных пунктов питания и обогрева, 17 пунктов временного размещения. Там находятся 158 человек.

Снегопад застал в дороге и нескольких жителей Воронежской области. К примеру, наша землячка Юлия написала в чате организации, обслуживающей трассу «Дон», что ей пришлось ночевать на дороге возле поселка Красный Сулин.