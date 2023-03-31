В Воронежской области резко выросла суточная заболеваемость ковидом

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

За минувшие сутки в Воронежской области резко увеличилось число выявленных случаев заражения ковидом. Положительные тесты на COVID-19 получили сразу 783 жителя региона. Об этом стало известно после опубликования данных федеральным оперативным штабом в пятницу, 31 марта.

По счастью, врачи все также фиксируют: болезнь протекает как правило без осложнений. За последние 24 часа госпитализация потребовалась 40 пациентам.

Днем ранее заболел 501 человек. А с начала пандемии в области выявили уже почти 495,2 тысячи случаев заражения.

При этом выписали из стационаров и амбулаторного лечения 656 жителей области. Летальных случаев среди ковид-пациентов снова не было.