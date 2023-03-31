В зоне СВО погиб выпускник воронежского колледжа

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Во время боевых действий на Украине погиб еще один участник специальной военной операции из Воронежской области - 24-летний Руслан Безус. Об этом 31 марта сообщили в администрации Рамонского района.

Военнослужащий родился 24 июля 1998 года в Свердловске Луганской области. Проживал в селе Скляево Рамонского района. В 2018 году успешно окончил Воронежский государственный промышленно-технологический колледж. Получил специальность - электромонтер охранно-пожарной сигнализации. Осенью был мобилизован.

- Руслан являлся примером достойного и доброго человека, всегда готового прийти на помощь. Он умел проявить себя как в быту, так и в спорте. Окружающие говорили о нем только самые теплые слова, - говорится в посте.

Администрация Рамонского района выразила соболезнования родным и близким Руслана Безуса.