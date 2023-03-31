В Воронеже за три миллиона рублей снесут три ветхих дома

Начались поиски подрядчика на снос домов Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В Воронеже пойдут под снос еще три аварийных дома на улицах Революции 1905 года, 4, Транспортной, 71 и в переулке Советском, 4. На эти цели бюджет выделит почти три миллиона рублей. Такова стартовая стоимость работ согласно условиям объявленного 29 марта на сайте госзакупок аукциона. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 6 апреля. Победителя назовут 10 апреля.

Напомним, в Воронеже началась подготовка к застройке в рамках комплексного развития 26 городских территорий, на которых расположены 460 ветхих домов.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".