В центре Воронежа спилят громный вяз

Фото управления экологии Воронежа Фото: Предоставлено

Воронежское городское управление экологии сообщило о планах по удалению старого дерева на улице Карла Маркса. Работы по спилу вяза пройдут в пятницу, 31 марта. Экологи сообщили, что дерево является аварийным, в нем обнаружили повреждение ствола и гниль.

Ранее воронежцы всполошились из-за вырубки нескольких деревьев у памятника А.С.Пушкину на улице Плехановской. Однако оказалось, что на все деревья у рабочих есть порубочные билеты от экологов. Причиной удаления деревьев стало обнаружение в стволах трех лип гнили.