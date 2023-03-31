Почти пять тысяч жителей Воронежской области состоят на учете у наркологов

Употребление наркотиков отражается на всех системах организма Фото: из архива «КП»

В Воронежской области под наблюдением психиатров-наркологов региона состоит около 5 000 пациентов с наркотической зависимостью, сообщили в департаменте здравоохранения региона. Специалисты оказывают им комплексную помощь, начиная от контроля за прекращением употребления наркотиков и нормализации состояния, до подбора курса реабилитации.

В департаменте напомнили, что употребление наркотиков отражается на всех системах организма, наносит урон иммунной системе, внутренним органам, нервной системе, мозгу.

В рамках профилактической работы сотрудники наркологической службы региона -психиатры-наркологи, психотерапевты, медицинские психологи - выезжают в детские оздоровительные лагеря, учебные заведения, где проводят беседы и рассказывают о вреде наркотиков.

Подробнее об оказании помощи наркозависимым можно узнать по телефонам областного наркодиспансера: 8-(473)-249-71-24; 8-(473)-249-06-74. Также можно обратиться в кабинет психиатра-нарколога своей районной больницы.