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НовостиПроисшествия31 марта 2023 9:15

Доцента воронежского вуза будут судить за взятки от студентов на 430 тысяч рублей

Педагог давала им готовые дипломы
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива "КП"

Доцент одного из вузов Воронежа предстанет перед судом по обвинению в получении взяток от девяти студентов. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону 31 марта.

Уголовное дело в отношении 40-летней женщины было возбуждено по материалам ГУ МВД по Воронежской области.

По версии следствия, с января 2017 года по июль 2020-го преподаватель получила от девяти студентов в общей сложности 430 тысяч рублей. За это она давала им готовые дипломные работы, и сама же писала положительные отзывы. Таким образом студенты защитились и получили дипломы.

В ходе следствия женщина дала признательные показания. Прокурор утвердил обвинительное заключение и дело было передано в суд.