Выделенные полосы могут появиться еще на 3-х улицах в Воронеже

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Власти Воронежа не исключают появление выделенных полос для городского транспорта еще на трех крупных улицах - Ворошилова, 9 Января и Ленинском проспекте. Об этом рассказали в мэрии 31 марта.

Там пояснили, что с момента появления «выделенок», они успели показать свою эффективность. Скорость движения на общественном транспорте в часы пик сегодня превышает скорость личного автомобиля.

- В связи с этим профильными подразделениями администрации будет рассматриваться вопрос применения «выделенок» и в перспективе развития улично-дорожной сети. В дальнейшем – после детальной проработки и с учетом транспортной ситуации, - пояснили в мэрии.

Напомним, в настоящее время в городе организованы выделенные полосы на Северном мосту и улице Остужева, на Чернавском мосту, дамбе и улице Степана Разина, на ВоГРЭСовском мосту, дамбе, улице 20-летия Октября, а также на улице Плехановской и Московском проспекте.