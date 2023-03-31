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НовостиОбщество31 марта 2023 8:33

В Воронежской области ищут пропавшего в сентябре 36-летнего воронежца

Евгений Беляев ушел из дома и не вернулся
Евгения ФРОЛОВА
Ориентировка волонтеров

Ориентировка волонтеров

Волонтеры объявили поиски пропавшего в сентябре 2022 года на Левом берегу 36-летнего Евгения Беляева. Ориентировку на мужчину разместил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Там пояснили, что мужчина проживал один и однажды вышел из дома и не вернулся. Помочь в поисках попросили его родственники.

Известны приметы Евгения: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серо-зеленые. В чем мужчина был одет в день исчезновения, неизвестно.

Если вы располагаете информацией о местонахождении Евгения Беляева, сообщите об этом волонтерам по номеру телефона: 8-800-700-54-52 или 112.