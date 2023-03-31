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НовостиСпорт31 марта 2023 8:32

Главным судьей матча воронежского «Факела» с ЦСКА станет Павел Кукуя

Игра со столичным клубом пройдет 2 апреля
Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Главным судьей матча воронежского «Факела» с ЦСКА станет Павел Кукуян. Об этом сообщает издание De Facto. Видеоассистен рефери – Игорь Панин, а его помощник – Егор Болховитин. Инспектором встречи назначили Сергея Мартынова.

Игра с московским клубом пройдет в столице Черноземья на Центральном стадионе профсоюзов 2 апреля. Начало матча в 16:30.

Из-за встречи «Факела» с ЦСКА несколько улиц в центре Воронеже перекроют. Парковка также будет запрещена. А три маршрута общественного транспорта №№ 46, 58, 76 изменят схему движения.