Главным судьей матча воронежского «Факела» с ЦСКА станет Павел Кукуя

Главным судьей матча воронежского «Факела» с ЦСКА станет Павел Кукуян. Об этом сообщает издание De Facto. Видеоассистен рефери – Игорь Панин, а его помощник – Егор Болховитин. Инспектором встречи назначили Сергея Мартынова.

Игра с московским клубом пройдет в столице Черноземья на Центральном стадионе профсоюзов 2 апреля. Начало матча в 16:30.

Из-за встречи «Факела» с ЦСКА несколько улиц в центре Воронеже перекроют. Парковка также будет запрещена. А три маршрута общественного транспорта №№ 46, 58, 76 изменят схему движения.