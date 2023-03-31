Среди застрявших в снежной пробке на трассе «М4-Дон» в Ростовской области оказались и воронежцы

Фото - Правительство Ростовской области

В Ростовской области спасатели продолжают помогать водителям и пассажирам, застрявшим на несколько часов на федеральной трассе М-4 «Дон» из-за сильнейшего снегопада. Вчера, 30 марта, в 20.00 движение на участке 907-983 км перекрыли в обоих направлениях. В пресс-службе госкомпании «Автодор» сообщили, что на помощь отправились 7 экипажей аварийных комиссаров из Ростовской и Воронежской области, а также из Краснодарского края. Некоторые машины им приходится буквально выкапывать из-под снега.

Чтобы исправить ситуацию, спасатели демонтировали на участке трассы пять барьерных ограждений, так что некоторые водители смогли выбраться из затора.

Как сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев, к 8 утра 31 марта затор удалось сократить до 30 км. В данный момент власти развернули восемь мобильных пунктов обогрева и питания, 17 пунктов временного размещения.

В ПВР уже разместили 187 человек, из них 58 детей. Эвакуировано 57 человек. Организовано восемь маршрутов доставки продуктов.

В чате трассы М4 "Дон" воронежцы сообщают, как им удалось пережить эту ночь и задают вопросы про объездные пути, рейсовые автобусы и др.

- Мы в Воронеж едем. Ночевали на трассе возле поселка Красный сулин. Сейчас возвращаемся и через Морозовск будем пытаться прорываться, - написала Юлия.

Анастасия пытается также вырваться из снежного плена:

- Здравствуйте, стоим в Аксае, едем на Воронеж, может кто-то знает, есть ли объезд?

А Дарья не может дозвониться до мамы:

- Есть новости про автобус "Луганск- Воронеж"? Нет связи с мамой!

Сообщается, что всего к ликвидации чрезвычайной ситуации привлекли 232 человека и 150 единиц техники. Водителям раздали 1300 литров бензина и 1700 литров дизельного топлива.

В ГУ МЧС по Воронежской области рассказали, что соседи не запрашивали помощи от спасателей нашего региона.