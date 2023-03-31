В Воронежской области иномарка вылетела в кювет: пострадали два человека

Фото - ГУ МВД по региону

Авария произошла 30 марта примерно в 08.00 в Богучарском районе на 732 км автодороги М-4 «Дон». «Митсубиси Аутлендер» во время дождя вылетел в кювет. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.

По предварительным данным полиции, находившийся за рулем иномарки 22-летний житель Московской области ехал со стороны Москвы в направлении Ростова-на-Дону. Водитель не учел метеорологические условия, поэтому не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части.

В результате ДТП травмы получил сам автомобилист и его 18-летний пассажир. Их доставили в больницу.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.