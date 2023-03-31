Автоледи на легковушке сбила мотоциклиста под Воронежем

Фото - ГУ МВД по региону Фото: Предоставлено "КП"

В поселке Отрадное Новоусманского района автоледи на легковушке сбила 24-летнего мотоциклиста. Парень получил травмы. Подробностями поделились в ГУ МВД по региону 31 марта.

Авария произошла днем ранее в 19.30 у дома № 84 по улице 50 лет Октября. 53-летняя жительница Воронежа на автомобиле «Лада Гранта», по предварительным данным, при развороте, не пропустила мотоцикл «Дадив». Из-за этого и произошло столкновение.

В результате водитель мотоцикла был доставлен в медицинское учреждение. Полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.