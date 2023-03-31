В Воронеже обновят ключевой объект водоснабжения для жителей правобережья

Фото - пресс-служба РВК-Воронеж Фото: Предоставлено "КП"

В Коминтерновском районе начали реконструкцию водовода диаметром 1000 мм, который обеспечивает беспрерывным водоснабжением жителей не только этого, но и Центрального и Советского районов. Специалисты «РВК-Воронеж» меняют изношенные коммуникации. Об этом сообщили в компании 30 марта.

В мэрии пояснили, что реконструкция этого объекта имеет огромное значение для города. Он обеспечивает водой сразу три городских района. А поскольку территория активно развивается в плане застройки, то вопрос с обеспечением ресурсом стоит остро. Прежний, стальной водовод был построен еще в 1971 году. Его заменят на новый из высокопрочного чугуна, который может безаварийно действовать до 100 лет и позволит снизить потери напора в многоэтажках. Реконструкцию планируется завершить в феврале 2024 года.

Водовод включили в инвестиционную программу компании по согласованию с городскими властями. Он отслужил уже три срока эксплуатации и нуждается в обновлении. Удобна и выбранная трасса для прокладки новых коммуникаций в отличие от ветхого водовода, который проложен в лесистой местности с оврагами и болотами.