Теплая погода ждет воронежцев в первые выходные апреля

Фото из архива КП Фото: Иван Макеев

В первые выходные апреля воронежцы почувствуют настоящую весну. Можно смело собираться на дачи или на прогулку в парки и леса, поскольку погода будет стоять теплая и без существенных осадков. Связано это с влиянием гребня антициклона. Такой прогноз дал региональный Гидрометцентр 31 марта.

Впрочем, ночами еще будет ощущаться холод. Например, в субботу, 1 апреля, по области после полуночи будет от -2 до +3, в Воронеже около 0. Зато днем в районах обещают до +6...+11. В Воронеже - +8...+10 градусов.

В воскресенье, 2 апреля, ночная температура составит от -1 до +4 по области. В столице Черноземья - +1...+3. Днем по области потеплеет до +8...+13 градусов, в Воронеже – +10...+12.