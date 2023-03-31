В Воронежской области 1 апреля стартует весенний призыв

Фото из архива КП
Фото: Из архива "КП"
В Воронежской области с завтрашнего дня, 1 апреля, начнется весенний призыв срочников на военную службу.
По данным региональных СМИ, этой весной в армейские ряды в регионе призовут три тысячи срочников.
27 февраля губернатор Александр Гусев прокомментировал предстоящий призыв. Он напомнил, что мероприятия не связано с проведением СВО на Украине.
— Весенний призыв никак не связан с поставкой личного состава вооруженных сил в зону специальной военной операции, – сказал Александр Гусев.
Ранее стало известно, что воронежцам начали вручать повестки от военного комиссариата. Власти тут же предупредили граждан, что это необходимо для актуализации данных воинского учета.