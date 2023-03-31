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НовостиОбщество31 марта 2023 5:22

В Воронежской области 1 апреля стартует весенний призыв

В армию планируют призвать три тысячи срочников
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

В Воронежской области с завтрашнего дня, 1 апреля, начнется весенний призыв срочников на военную службу.

По данным региональных СМИ, этой весной в армейские ряды в регионе призовут три тысячи срочников.

27 февраля губернатор Александр Гусев прокомментировал предстоящий призыв. Он напомнил, что мероприятия не связано с проведением СВО на Украине.

— Весенний призыв никак не связан с поставкой личного состава вооруженных сил в зону специальной военной операции, – сказал Александр Гусев.

Ранее стало известно, что воронежцам начали вручать повестки от военного комиссариата. Власти тут же предупредили граждан, что это необходимо для актуализации данных воинского учета.