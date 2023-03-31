В Воронеже пройдет День Рахманинова

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

1 апреля, в день рождения композитора Сергея Рахманинова, 150-летие которого отмечается по всей стране, Воронеж присоединится к празднованию. В этот день наследие выдающегося композитора и пианиста прозвучит на нескольких концертах - в рамках Всероссийской акции «День Рахманинова».

"Никитинка" ждет на бесплатном концерте «Два великана»: Федор Шаляпин и Сергей Рахманинов. В 1896 году меценат Савва Мамонтов пригласил Шаляпина в труппу Мариинского театра. Осенью 1897 года там появился Рахманинов, приглашенный на место второго дирижера. Сергей Васильевич с увлечением стал прививать Шаляпину музыкальный вкус, помогал разобраться в теории музыки. Дружба между музыкантами длилась до самой кончины Шаляпина.

В программе, посвященной юбилею и дружбе певца и композитора, прозвучат сочинения Сергея Рахманинова и произведения из репертуара Федора Шаляпина. В концерте примут участие Лариса Вахтель (фортепиано), Михаил Лобас (баритон), Александра Добролюбова (сопрано), Даниил Соболев (баритон), студентки ВГПУ Александра Лось (домра), Евгения Слепцова (фортепиано), Анастасия Орлова (фортепиано). Начало в 13.00 (12+).

А в 17.00 библиотека приглашает на концерт солистки театра оперы и балета Елены Поволяевой, преподавателей и учащихся Детской школы искусств №6. Также в "Никитинке" будет представлена книжная выставка «Слава и гордость русской музыки - Сергей Рахманинов».

А на малой сцене театра оперы и балета 1 апреля пройдет концерт «Здесь хорошо! В рахманиновскую программу войдут камерно-вокальные произведения на слова русских и зарубежных поэтов. В исполнении ведущих солистов оперной труппы театра Марины Безбородовой, Александры Добролюбовой, Оксаны Шапошниковой, Светланы Дюдиной, Кирилла Афонина, Давида Целаури, Романа Дюдина, Алексея Тюхина, Александра Аникина прозвучат самые знаменитые опусы Сергея Рахманинова, а также его менее известные романсы. Концертмейстеры - Светлана Андреева, Ольга Нестерова, Елена Юдина. Начало в 15.00 (12+).

А в филармонии рахманиновская программа пройдет в рамках абонемента №1а «Симфоническая музыка по субботам». Оркестр филармонии, хор театра оперы и балета и солист Игорь Горностаев (баритон) исполнят Симфоническую фантазию «Утес», Кантату «Весна», Симфонические танцы. Начало в 18.00 (12+).

Также до 31 мая в филармонии можно посетить выставку Российского национального музея музыки «Федор Шаляпин - Сергей Рахманинов: параллели и пересечения».