В Воронеже отреставрируют памятник «Заставский пилон»

Фото со страницы управления по охране ОКН Воронежской области в VK.

В Воронеже выдали разрешение на разработку проекта по сохранению памятника «Заставский пилон». Об этом информирует пресс-служба регионального управления по охране ОКН. Объект культурного наследия регионального значения располагается на улице Карла Маркса. Кирпичное сооружение в виде обелиска являлось украшением въезда на Чугуновское кладбище города. Работы по разработке научно-проектной документации по сохранению памятника планируют завершить до октября текущего года.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, 959 миллионов рублей потратят на реставрацию домов-памятников в Воронежской области.