Воронежский альпинист завоевал серебро на чемпионате России

Фото ЦСП СК Воронежской области.

Команда альпинистов в составе воронежца Тихона фон Штакельберга и красноярцев Егора Матвеенко и Романа Абилдаева стала вице-чемпионами России в снежно-ледовом классе.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, траверс Ак-Сайской подковы был осуществлен в феврале этого года. Группа начала подъем на гряду с пика Бокс (4240 м) по маршруту Михайлова (категория сложности 5Б), посетила 15 вершин и завершила траверс вершиной пика Семенова-Тян-Шанского (4895 м). Протяженность маршрута составила около 27 км, продолжительность – девять дней.

Первое место заняла команда альпинистов из Красноярского края и Нижегородской области (в. Ерыдаг СЗ, 3887м, через карнизы центра правого бастиона СЗ стены). Третье место – команда Красноярского края (в.Бокс, 4293м, по правой части С стены).