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НовостиСпорт30 марта 2023 17:01

Воронежский альпинист завоевал серебро на чемпионате России

Тихон фон Штакельберг посетил 15 вершин вместе со своими красноярскими товарищами
Алексей СЕРГУНИН
Фото ЦСП СК Воронежской области.

Фото ЦСП СК Воронежской области.

Команда альпинистов в составе воронежца Тихона фон Штакельберга и красноярцев Егора Матвеенко и Романа Абилдаева стала вице-чемпионами России в снежно-ледовом классе.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, траверс Ак-Сайской подковы был осуществлен в феврале этого года. Группа начала подъем на гряду с пика Бокс (4240 м) по маршруту Михайлова (категория сложности 5Б), посетила 15 вершин и завершила траверс вершиной пика Семенова-Тян-Шанского (4895 м). Протяженность маршрута составила около 27 км, продолжительность – девять дней.

Первое место заняла команда альпинистов из Красноярского края и Нижегородской области (в. Ерыдаг СЗ, 3887м, через карнизы центра правого бастиона СЗ стены). Третье место – команда Красноярского края (в.Бокс, 4293м, по правой части С стены).