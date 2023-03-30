За кражу ноутбука воронежца наказали 320 часами обязательных работ

Злоумышленник разместил на одном из сайтов объявление о продаже ноутбука вместе с сумкой и мышью к нему. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В первых числах февраля 2022 года к жителю Бобровского района приехала знакомая. Она на время оставила в его доме ноутбук. Об этом сообщает пресс-служба райсуда.

Испытывая материальные трудности, спустя три недели после этого злоумышленник разместил на одном из сайтов объявление о продаже ноутбука вместе с сумкой и мышью к нему. В итоге он похитил и продал товар, причинив ущерб на общую сумму 11 079,2 рубля.

Во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Его признали виновным по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) и назначили наказание в виде обязательных работ на срок 320 часов.