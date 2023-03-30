Житель Краснодарского края попался на воронежской дороге с фальшивыми армянскими правами

Автолюбитель без прав предоставил стражам порядка фальшивый документ. Фото: Алексей СЕРГУНИН

34-летний житель Краснодарского края признан виновным по ч.3 ст.327 УК РФ (использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего право управления транспортными средствами). Об этом сообщает пресс-служба Богучарского райсуда.

Как выяснилось в ходе судебного заседания, в августе 2019 года злоумышленник приобрел через интернет фальшивое водительское удостоверение республики Армения за 13 тысяч рублей, которое впоследствии стал использовать. В декабре 2022 года «Ладу 211440» под управлением афериста остановил инспектор ДПС взвода роты ОБДПС ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области. Тогда же автолюбитель без прав предоставил стражам порядка фальшивый документ.

В итоге ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок шесть месяцев. В частности, в этот временной промежуток осужденный не имеет права выезжать за пределы Отрадненского района Краснодарского края.