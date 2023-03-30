Воронежский яхтсмен Денис Иванов стал 3-кратным победителем всероссийских соревнований

Соревнования завершились накануне, 29 марта. Воронежскую область на них представили пятеро спортсменов в двух классах яхт: Денис и Артем Ивановы, Дмитрий Резван, Анастасия Александрова и Егор Вишногор.

14-летний Денис Иванов единственный сумел подняться на пьедестал, причем в своем классе «Лазер 4.7» первенствовал в двух возрастных группах - среди юношей до 16 и до 18 лет. Более того, был лучшим и в абсолютном зачете.

- Это первые важные соревнования в сезоне, этап отбора в сборную страны, - уточнил главный тренер сборной команды Воронежской области по парусному спорту Максим Лебедев. - Денис показал себя более чем достойно, без серьезных провалов на регате ворвался в лидеры класса, удивив соперников.