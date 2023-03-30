В Воронежской области изъяли немаркированную табачную продукцию на 740 тысяч рублей

21 октября 2022 года во время обыска в доме 50-летняя жительница Бутурлиновского района добровольно выдала немаркированные табачные изделия. Фото: Иван МАКЕЕВ

23 сентября прошлого года во время оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» были приобретены десять сигаретных пачек «Winston XStyle». Об этом информирует пресс-служба Бутуриновского райсуда. А 21 октября во время обыска в доме 50-летняя жительница Бутурлиновского района добровольно выдала немаркированные табачные изделия. Их общая стоимость составила 740 340 рублей.

Приговором суда женщина признана виновной по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере). В итоге ее оштрафовали на 70 тысяч рублей.