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НовостиПроисшествия30 марта 2023 15:13

В Воронежской области изъяли немаркированную табачную продукцию на 740 тысяч рублей

Злоумышленницу оштрафовали на 70 тысяч
Алексей СЕРГУНИН
21 октября 2022 года во время обыска в доме 50-летняя жительница Бутурлиновского района добровольно выдала немаркированные табачные изделия.

21 октября 2022 года во время обыска в доме 50-летняя жительница Бутурлиновского района добровольно выдала немаркированные табачные изделия.

Фото: Иван МАКЕЕВ

23 сентября прошлого года во время оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» были приобретены десять сигаретных пачек «Winston XStyle». Об этом информирует пресс-служба Бутуриновского райсуда. А 21 октября во время обыска в доме 50-летняя жительница Бутурлиновского района добровольно выдала немаркированные табачные изделия. Их общая стоимость составила 740 340 рублей.

Приговором суда женщина признана виновной по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере). В итоге ее оштрафовали на 70 тысяч рублей.