959 миллионов рублей потратят на реставрацию домов-памятников в Воронежской области

В ближайшие три года в Воронежской области на реконструкцию домов, признанных объектами культурного наследия, потратят 959,9 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Фонда капремонта.

Работы проведут на 34-х объектах. В 2023-м году на 13 домов затратят 768,4 млн, в 2024-м - 129,7 млн на десять домов, в 2025-м – 61,7 млн на 11 домов.

Специалисты пояснили, что стоимость работ в домах-памятниках примерно в два-три раза выше, чем в обычных постройках. Поэтому исторических зданий в трехлетнем плане только 2,8% от общего числа.