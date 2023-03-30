Ростовскую лже-целительницу, похитившую у воронежской пенсионерки 766 тысяч рублей, посадили в изолятор

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

В декабре 2021 года в дежурную часть ОМВД России по Нововоронежу обратилась 84-летняя местная жительница, у которой похитили крупную сумму денег. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Сотрудники полиции установили, что потерпевшая проходила мимо одного из рынков райцентра. Неожиданно к ней подошла женщина и завела беседу, в которой сообщила, что на все сбережения пенсионерки наложена порча. После этого предложила провести ритуал исцеления. Аферистка попросила передать ей все имеющиеся деньги наличными. Прочитав заклинание, мошенница передала пенсионерке конверт и строго настояла на том, чтобы бабушка положила конверт под подушку и не открывала его в течение десяти дней, иначе обряд очищения может не произойти, и попрощалась с потерпевшей.

После того, как десять дней истекли, пенсионерка решила положить свои деньги обратно на счет в банк. Но в конверте обнаружила фальшивые купюры. Лишившись 766 тысяч рублей, женщина обратилась в полицию.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую. Ею оказалась ранее судимая за совершение имущественных преступлений 63-летняя жительница Ростовской области. В отделе полиции аферистка, которую посадили в изолятор временного содержания, во всем созналась. В соответствии с частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» ей грозит лишение свободы на срок до шести лет.