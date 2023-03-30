Житель Воронежской области, ранивший жену и зарезавший ее любовника, получил 12 лет колонии

Суд отправил в колонию строгого режима 61-летнего борисоглебца, устроившего в апреле 2022 года резню в доме жены, с которой долго не общался.

Пьяный мужчина пришел в дом супруги, с которой находился в длительной ссоре, увидел там 60-летнего местного жителя, приревновал и ударил женщину в грудь принесенным с собой ножом. Знакомый женщины стал ее защищать, тогда ревнивый супруг ударил и его ножом в грудь и в руку. Оппонент скончался на месте преступления. А муж дальше кинулся с ножом на супругу, но ей удалось укрыться внутри дома, откуда она вызвала «скорую» и полицию. Женщину удалось спасти.

- На предварительном следствии мужчина не признавал вину, утверждая, что оборонялся от избивавших его супруги и ее знакомого. Выдвинутая им версия была полностью опровергнута собранными по уголовному делу доказательствами, - сообщил руководитель Борисоглебского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Роман Филатов. – Суд отправил фигуранта на 12 лет в колонию строгого режима.