Воронежская студентка завоевала пять медалей на всероссийском турнире по плаванию в ластах

Валерия Кожина. Фото ЦСП СК Воронежской области.

Всего участие в турнире приняли более 240 спортсменов из десяти регионов страны. Студентка 1 курса ВГАС Валерия Кожина пять раз поднималась на пьедестал. У нее одно золото (в эстафете 4x100 м в ластах) и четыре серебра (100 м, 200 м, 400 м и эстафета 4x100 м в классических ластах).

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, Дарья Майбородина из Воронежской области стала 4-кратной победительницей Кубка России по плаванию.

Тем временем, Дарья Клепикова из Воронежской области выиграла две медали на международном турнире по плаванию.