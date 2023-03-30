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НовостиСпорт30 марта 2023 13:07

Воронежская студентка завоевала пять медалей на всероссийском турнире по плаванию в ластах

Соревнования по подводному спорту финишировали в Смоленске
Алексей СЕРГУНИН
Валерия Кожина. Фото ЦСП СК Воронежской области.

Валерия Кожина. Фото ЦСП СК Воронежской области.

Всего участие в турнире приняли более 240 спортсменов из десяти регионов страны. Студентка 1 курса ВГАС Валерия Кожина пять раз поднималась на пьедестал. У нее одно золото (в эстафете 4x100 м в ластах) и четыре серебра (100 м, 200 м, 400 м и эстафета 4x100 м в классических ластах).

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, Дарья Майбородина из Воронежской области стала 4-кратной победительницей Кубка России по плаванию.

Тем временем, Дарья Клепикова из Воронежской области выиграла две медали на международном турнире по плаванию.