Следователи проверят, почему жители райцентра под Воронежем испытывают трудности с водой

Воды либо нет, либо она идет коричневая, с примесью глины – жители Новохоперска пожаловались в соцсетях на проблему с водоснабжением. Причем, по словам местных жителей, она существует уже десятилетие! После публикаций в СМИ ситуацию изучат воронежские следователи.

- Жители Новохоперска сообщили о ненадлежащем обеспечении населения. Отмечается, что в воде содержится глина, летом в некоторых местах водоснабжение отсутствует полностью. Следователи начали доследственную проверку фактов. Будут установлены все обстоятельства произошедшего - опрошены местные жители, должностные лица местных органов власти, представители ресурсоснабжающей организации, изъяты пробы воды и направлены на исследования, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.