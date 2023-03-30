Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 марта 2023 12:59

Следователи проверят, почему жители райцентра под Воронежем испытывают трудности с водой

Новохоперцы жалуются, что проблема длится уже несколько лет
Ярослав ИВАНОВ

Воды либо нет, либо она идет коричневая, с примесью глины – жители Новохоперска пожаловались в соцсетях на проблему с водоснабжением. Причем, по словам местных жителей, она существует уже десятилетие! После публикаций в СМИ ситуацию изучат воронежские следователи.

- Жители Новохоперска сообщили о ненадлежащем обеспечении населения. Отмечается, что в воде содержится глина, летом в некоторых местах водоснабжение отсутствует полностью. Следователи начали доследственную проверку фактов. Будут установлены все обстоятельства произошедшего - опрошены местные жители, должностные лица местных органов власти, представители ресурсоснабжающей организации, изъяты пробы воды и направлены на исследования, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.