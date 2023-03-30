В Воронеже продают торговый центр «Князевский» за 135 млн рублей

Третьим в марте в Северном микрорайоне выставили на продажу торговый центр «Княжеский». Фото: Авито.

Торговый комплекс «Князевский», расположенный по адресу: Владимира Невского, 44/1, общей площадью 1545,5 кв. м выставили на продажу за 135 млн рублей. В здании, где располагается ТЦ, три этажа, один из них подземный. Два нижних одинаковой площади – 472,9 квадратных метров, верхний побольше – 579,6 «квадратов». Вместе с ТЦ продается земельный участок возле него. Его площадь – 964 кв.м.

В здании есть несколько федеральных арендаторов: магазины «Фикс Прайс», «Велокросс», «Красное и белое». Также в нем располагается аптека и пиццерия «Ташир».

Плюсами ТЦ продавцы называют расположение в густонаселенном Северном микрорайоне, собственную газовую котельную и лифт.

Это уже третий крупный торговый или деловой центр в Северном микрорайоне, выставленный на продажу в марте 2023 года. Ранее за 153 миллиона рублей собственники выразили готовность расстаться с четырехэтажным бизнес-центром «Арлан». Он расположен на перекрестке улиц Хользунова и Антонова-Овсеенко, напротив авторынка. А в начале марта объявили о продаже трехэтажного торгового центра, расположенного рядом с ТЦ «Московский проспект». За здание, основную часть которого занимает магазин цифровой и бытовой техники DNS, хотят получить 206,6 млн рублей. Бизнес-центр и ТЦ на Московском проспекте продает одна и та же компания - «Авирон девелопмент».