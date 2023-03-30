Под Воронежем пьяного мотоциклиста, бегавшего от силовиков, отправили на год в колонию строгого режима

Нижнедевицкий райсуд отправил в колонию пьяного мотоциклиста, бегавшего от силовиков.

34-летнего мужчину в июле 2022 года в Нижнедевицке поймали пьяным на мотоцикле «Урал». Притом, что он уже пять раз был судим за управление транспортным средством в нетрезвом виде. После направления уголовного дела в суд нарушитель скрылся и находился в розыске. Задержали его в марте 2023-го.

- Суд назначил виновному наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на четыре года, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.