Сбер рассказал предпринимателям Черноземья, как развивать бизнес с помощью искусственного интеллекта и Big Data

СберАналитика и Сбер Бизнес Софт провели бизнес-завтраки по теме цифровой трансформации в Воронеже и Липецке для представителей среднего и крупного бизнеса Центрального Черноземья. В мероприятиях участвовали первые лица компаний в сфере недвижимости, торговли и промышленного производства.

Эксперты рассказали о современных решениях на основе новейших технологий искусственного интеллекта (ИИ), благодаря которым компании повышают рентабельность и получают конкурентное преимущество, о роли больших данных и аналитики в решении бизнес-задач и о трендах развития различных отраслей.

В ходе презентации специалисты «СберАналитики» показали, как менялись оборот и объем рынка крупнейших отраслей в Центрально-Черноземном экономическом районе страны и какие факторы влияли на рост показателей. Так, самыми быстрорастущими отраслями Черноземья в 2022 году стали транспорт и логистика (+20%), химическая промышленность (+15%) и строительство (+9%). Эксперты рассказали, почему произошел такой подъем именно в этих сферах, и как с помощью аналитики бизнес может добиться лучших результатов.

Специалисты СберАналитики представили возможности аналитической платформы и рассказали об основных продуктах, которые позволяют оценить аудиторию, определить потенциал территории и проанализировать конкурентное окружение. На конкретных примерах успешного взаимодействия предприятий и СберАналитики были продемонстрированы возможности аналитики больших данных и результаты таких исследований.

Команда Сбер Бизнес Софт рассказала о важности внедрения цифровых технологий и искусственного интеллекта для развития бизнеса на примерах реализованных проектов. Так, применение алгоритмов по предсказанию спроса на продукцию для производителей и ретейлеров дало ощутимый результат: точность прогнозирования в ряде случаев достигала 96%, тогда как ошибка при использовании традиционного подхода могла составлять до 40%. Внедрение прогнозной ИИ-модели позволило одному из заказчиков – компании из FMCG-сектора - сократить расходы на списание скоропортящейся продукции на 15%.

Сервисы на базе ИИ могут быть использованы во всех сферах, где применяется визуальный контроль, где требуется оцифровка и распознавание документов, где на экономику предприятия влияет прогнозирование урожайности или энергопотребления. По словам экспертов, решения на основе ИИ-технологий доказали свою эффективность и могут быть адаптированы под нужды практически любой отрасли.

На мероприятии обсудили преимущества комплексной автоматизации бизнес-процессов с минимальными затратами на разработку и внедрение на базе no-code платформы SberCRM. Также команда продемонстрировала практические инструменты для повышения эффективности маркетинга в e-commerce - рекомендательную платформу и технологии персонализации, с помощью которых можно увеличивать продажи через сайт в среднем на 15%.

Станислав Карташов, вице-президент, директор «Корпоративные клиенты 360» Сбербанка:

«Встречаясь с представителями бизнеса по всей стране, мы видим искреннюю заинтересованность компаний в новых знаниях, возможностях и в современных решениях для их компаний. Аналитика больших данных, прикладной искусственный интеллект и эффективная автоматизация бизнес-процессов становятся уже своего рода стандартом и необходимыми условиями для того, чтобы расти на конкурентном рынке.Наши аналитические и цифровые продукты, современные маркетинговые инструменты помогают компаниям идти в ногу со временем, увеличивать рентабельность и оптимизировать бизнес-процессы».