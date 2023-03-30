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НовостиПроисшествия30 марта 2023 12:22

В Воронеже нашли подростков, пропавших в Бобровском районе

Они сняли квартиру в столице Черноземья
Юрий КОЗЛОВ
Следователи будут выяснять, почему школьники сбежали из дома.

Следователи будут выяснять, почему школьники сбежали из дома.

Фото: из архива «КП»

В четверг, 30 марта, в Воронеже нашли пропавших без вести 15-летнего Никиту Б. и 14-летнюю Раду М. Напомним, подростки ушли из своих домов в селе Хреновое 28 марта, и две ночи не возвращались назад.

Знакомые предполагали, что они поедут в Воронеж. Их предположения подтвердились. Подростки сняли в Воронеже квартиру и там жили. Откуда они взяли деньги на аренду жилья, пока неясно. Точно известно, что никаких преступлений в отношении них не совершали.

- В ближайшее время подростков вернут домой, наши сотрудники поговорят с ними в присутствии законных представителей школьников. Продолжаем выяснять все обстоятельства этого ЧП, - сообщили в региональном управлении Следственного комитета.