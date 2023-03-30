В Воронеже грузовик спровоцировал ДТП с двумя «Хендэ»

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В Воронеже сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства столкновения трех автомобилей. ДТП произошло утром 30 марта.

Около 8.05 на Московском проспекте в районе квартала «Задонье» 52-летний водитель на грузовом автомобиле «Хино», по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «Хендэ Санта Фе», который от удара отбросило в дорожное ограждение и другой «Хендэ» - припаркованный.

В результате ДТП машины получили механические повреждения, из людей никто не пострадал.