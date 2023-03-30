В Воронежской области пациенты психдиспансера вторые сутки находятся в бегах

Фото со страницы поискового отряда «Регион 36» в VK.

Волонтеры поискового отряда «Регион 36» продолжают поиски двух мужчин, о которых ничего не известно с 28 марта. 45-летний Константин Зайцев и 56-летний Борис Хвостиков сбежали из воронежского психоневрологического диспансера 28 марта.

Мужчины одеты в черные спортивные костюмы, на ногах - черные войлочные сапоги. На Константине Зайцеве еще коричневая тканевая куртка.

Как сообщили «КП» в пресс-службе «Регион-36», поступают десятки звонков от жителей, которые видели беглецев.

- Но ребята настолько быстро перемещаются по городу, что до сих пор не удается их поймать. То они на правом берегу, то на левом, то на стройке в Семилуках. Но наши волонтеры продолжают поиски, - уточнил руководитель «Региона-36» Кирилл Кривобоков

Если вы что-то знаете о местонахождении пропавших, звоните 112 или по номеру 8-920-404-60-00.