Воронежцам почитает свои стихи известный поэт

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8 апреля известный поэт, лауреат российских и международных литературных фестивалей Валентин Нервин почитает воронежцам свои стихи. Творческий вечер члена Союза писателей России пройдет в библиотеке имени Никитина.

Валентин Нервин - автор 17 сборников стихотворений. На встрече прозвучат стихи в авторском исполнении, а также песни и романсы на стихи Валентина Нервина в исполнении лауреатов российских и международных фестивалей авторской песни Олега Пожарского, Сергея Олейника, Василия Князева, Андрея Звонкова и члена Союза писателей России Юрия Кургузова.

Начало в 15.00, вход свободный, 12+