Воронежцы споют «Грустный дэнс» и «Одинокую луну»

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Популярные композиции «Грустный дэнс» и «Одинокая луна» воронежцы смогут спеть вместе с автором этих хитов Артемом Качером. Артист приедет в столицу Черноземья в рамках первого сольного тура «Терапия-Любовь».

Об Артем заговорили все после выхода «Грустного дэнса» - совместного трека с Artik&Asti. Потом он выдал успешный трек «Одинокая Луна», а после выпустил успешные «Материк» с Ани Лорак и «Под дождем» с Ириной Дубцовой. На сегодняшний момент в дискографии артиста пять альбомов, «Февраль» вышел в начале 2023 года. Треки Артема Качера в тренде.

Воронежцам артист представит все хиты в авторской обработке, которые ранее нигде не исполнялись, а также исполнит свои новые песни.

- Каждый концерт - это вдохновение для меня и моей команды. Мы влюблены в то, что делаем, в каждую из песен мы вкладываем часть себя. С нетерпением жду встречи со зрителями, хочу увидеть и услышать их эмоции, узнать, какая из песен нравится больше, зарядиться на создание новой музыки. Обещаю, что «Терапия-Любовь» подарит массу эмоций, - говорит артист.

Концерт пройдет в клубе «100 ручьев» 7 апреля в 19.00 (12+)