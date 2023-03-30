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НовостиДом. Семья30 марта 2023 11:03

Воронежский заповедник показал лосят, лакомящихся солью

Животных у солонца сняла камера
Ярослав ИВАНОВ
скриншот из соцсетей Воронежского заповедника

скриншот из соцсетей Воронежского заповедника

Воронежский заповедник поделился в соцсетях записями с лесных камер. На видео забавные лосята облизывают столб солонца - специального приспособления, куда сотрудники заповедника кладут соль для животных. Малыши пришли туда с мамой-лосихой. Видео смонтировал государственный инспектор в области охраны окружающей среды Александр Любенко.

- Может ли быть что-то милее, чем нос лосенка? Только носы двух лосят! - подписали видео сотрудники Воронежского заповедника.

Действительно, мимимишность видео зашкаливает.