Воронежский заповедник показал лосят, лакомящихся солью

скриншот из соцсетей Воронежского заповедника

Воронежский заповедник поделился в соцсетях записями с лесных камер. На видео забавные лосята облизывают столб солонца - специального приспособления, куда сотрудники заповедника кладут соль для животных. Малыши пришли туда с мамой-лосихой. Видео смонтировал государственный инспектор в области охраны окружающей среды Александр Любенко.

- Может ли быть что-то милее, чем нос лосенка? Только носы двух лосят! - подписали видео сотрудники Воронежского заповедника.

Действительно, мимимишность видео зашкаливает.