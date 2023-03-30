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НовостиПроисшествия30 марта 2023 10:56

Руководитель охранной фирмы из райцентра Воронежской области незаконным путем получила 10 млн рублей

Ее обвиняют в 30-ти преступлениях по двум статьям
Алексей СЕРГУНИН
Максимальное наказание по инкриминируемым статьям – до десяти лет тюрьмы.

Максимальное наказание по инкриминируемым статьям – до десяти лет тюрьмы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2021 году обвиняемая – генеральный директор частного охранного предприятия совершала мошеннические действия, используя свое служебное положение. Об этом информирует пресс-служба Бобровского райсуда.

Аферистка вводила в заблуждение представителей образовательных учреждений района. Она предоставляла несоответствующие действительности документы, которые становились основанием для оплаты услуг по охране. Таким образом, она причинила материальный ущерб на сумму более десяти миллионов рублей.

Злоумышленницу обвиняют в двух преступлениях по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение имущества, путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и 28-ми преступлениях по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение имущества, путем обмана, с использованием своего служебного положения). Максимальное наказание по инкриминируемым статьям – до десяти лет тюрьмы.