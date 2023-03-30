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НовостиОбщество30 марта 2023 10:36

Под Воронежем в размытой грунтовке застряла фура

Выбраться водителю помогли инспекторы ДПС
Ярослав ИВАНОВ
фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф

В грязевой плен попала на грунтовке в Панинском районе фура «Мерседес». Хорошо, что застрявший на выезде из села Сергеевка грузовик заметили патрулировавшие участок автоинспекторы.

Водитель рассказал полицейским, что следуя в Курск по навигатору, выбрал кратчайший путь следования, в итоге съехал с асфальтированной дороги на грунтовую и застрял. Фура была полностью исправна, но выехать самостоятельно на проезжую часть дороги дальнобойщик самостоятельно не смог. Мужчина пытался просить помощи у проезжавших водителей, но никто из них не остановился. Водителю пришлось переночевать в кабине грузовика.

Госавтоинспекторы призвали на помощь спецтехнику и помогли автомобилисту выбраться на дорогу.