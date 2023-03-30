В Воронеже мать жестоко избитой 1,5-годовалой девочки отделалась штрафом

В Воронеже осудили нерадивую мать, избивавшую малолетнюю дочку.

История получила широкую огласку, шокировав воронежцев. Инцидент произошел в июне 2022-го. Прохожие на улице Цимлянской увидели девочку с жуткими гематомами на лице и пожаловались в полицию. К проверке подключились следователи, они выяснили, что мать 1,5-годовалой девочки оставляла ребенка без присмотра, не кормила, не лечила, толком не одевала, злоупотребляла в присутствии ребенка спиртными напитками.

- В результате умышленных преступных действий осужденной поставлены под угрозу жизнь и здоровье малолетней, не обеспечены надлежащие условия для полноценного психического и физического развития ребенка. На предварительном следствии мать полностью признавала вину. Она была лишена родительских прав в отношении троих своих детей, пострадавшая девочка и ее 2-летняя сестра изъяты из семьи и по настоящее время находятся в специализированном детском учреждении, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.

Суд признал 36-летнюю женщину виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и жестоком обращении с ребенком. Ее оштрафовали на 80 тысяч рублей.