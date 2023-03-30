Организовавшего нарколабораторию жителя Воронежской области отправили на 16 лет в колонию строгого режима

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Жителя Воронежской области осудили за производство наркотиков в особо крупном размере.

Сотрудник УФСБ накрыли подпольную нарколабораторию в феврале 2022 года. Производство запрещенных препаратов организовал 30-летний мужчина в своем доме. Во время обыска его застали как раз за производством синтетической «дури». Силовики изъяли лабораторное оборудование для производства наркотических средств, мефедрон общей массой порядка 5,2 кг (что считается особо крупной партией), около 4 кг прекурсоров и более 300 кг химических реактивов.

За незаконное производство наркотиков и прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере суд отправил мужчину на 16 лет в колонию строгого режима, сообщили в пресс-служба УФСБ России по Воронежской области.