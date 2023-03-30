В городе Лиски Воронежской области живодеры повесили добрую собаку

Лискинцы недоумевают, кто мог так жестоко расправиться с добродушным псом. Фото: Подслушано Лиски, ВКонтакте.

Снова дали о себе знать живодеры в Лисках. На улице Малой Красноармейской местные жители обнаружили повешенным собаку по кличке Лис. Пост об этом опубликовали в местной соцсети.

Лискинцы в шоке. Собака была любимицей адекватных жителей микрорайона. В комментариях к посту все отзываются о ней как об очень добродушном псе, никогда никого не кусавшем и не проявлявшим агрессию. Лискинцы сообщили, что кормили Лиса, недавно его стерилизовали, так что он даже в теории не мог быть опасен. В одном из комментариев погибшего пса назвали самой доброй собакой на свете. Живодерам же пожелали гореть в аду.

Напомним, Лиски – какая-то аномальная зона в части активности догхантеров. В начале марта местные жители сообщали о массовых отравлениях собак – причем как бездомных, так и домашних. Кроме того, в Лисках судят женщину, которая зарезала бездомного пса на пороге чужого дома. Она посчитала, что собака укусила ее сына. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

Может, пора уже не только зоозащитникам, но и представителям силовых структурах разобраться, почему в Лисках так распоясались живодеры?