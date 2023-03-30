85-летняя жительница Воронежа отдала мошенникам более миллиона рублей

За минувшие сутки на территории нашего региона зарегистрированы три факта хищений денег с банковских карт. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Накануне в полицию Воронежа обратилась 85-летняя пенсионерка, которая стала жертвой мошенников. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Потерпевшая нашла в интернете сайт-дублер известной нефтегазовой компании. Там было размещено объявление, что в связи с открытием новых рынков сбыта нефти и газа, растет капитализация и можно заработать до 400 процентов годовых. Женщина заполнила анкету и ей в мессенджере написали мошенники, которые представились ее личными брокерами.

В период с 11 января по 28 марта текущего года пенсионерка перечислила на их электронные кошельки 1 миллион 135 тысяч рублей. Взамен аферисты высылали потерпевшей инфографику, сделанную в графическом редакторе с приростом баланса на ее счете. В итоге, когда потерпевшая захотела продать часть акций и «зафиксировать прибыль», мошенники перестали выходить на связь. Сайт с информацией в настоящее время также удален.

За минувшие сутки на территории нашего региона зарегистрированы 12 сообщений о противоправных действиях, совершенных дистанционно, путем обмана или злоупотребления доверием, а также три факта хищений денег с банковских карт. Общий ущерб составил около 3 миллионов 200 тысяч рублей. Большинство потерпевших сами переводили свои сбережения мошенникам.

Ранее сайт VRN.KP.RU писал, что полицейские начали учить воронежских пенсионеров, как противостоять мошенникам