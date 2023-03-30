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НовостиОбщество30 марта 2023 9:21

Полицейские начали учить воронежских пенсионеров, как противостоять мошенникам

Для пожилых людей правоохранители проводят тематические лекции
Ярослав ИВАНОВ
фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф

Количество обманутых аферистами пенсионеров по «бородатым схемам» настолько зашкалило, что полицейские запустили проект «Воронеж без мошенничеств». Правоохранители начали просвещать пожилых людей, как не попасться на удочку обманщиков. Одна из таких встреч прошла в отделе соцзащиты населения Советского района. Подполковник полиции Сергей Ромашков рассказал об основных схемах мошенников на конкретных примерах, когда люди потеряли крупные суммы. И предостерег от переводов денег и других финансовых операций по указаниям незнакомцев, в том числе представляющихся сотрудниками банковских учреждений.

- В рамках профилактических выступлений полицейские рассказывают также, как обезопасить себя от мошенников, которые под видом сотрудников коммунальных или социальных служб, посещают квартиры и дома. Пожилым людям раздают информационные буклеты с памятками, как противостоять злоумышленникам, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.