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НовостиПроисшествия30 марта 2023 8:42

Жительница Воронежа за месяц прописала в своем доме четверых мигрантов

За фиктивную регистрацию иностранцев женщине грозит три года тюрьмы
Ярослав ИВАНОВ

Полицейские поймали жительницу Воронежца, которая оказывала услуги мигрантам.

43-летняя дама за вознаграждение прописывала в своем частном доме в Советском районе иностранцев из смежных государств. По данным оперативников, только за март этого года женщина поставила на регистрационный учет четверых нелегалов. Прописка была фиктивной, естественно: помещение для проживания иностранцам она не предоставляла, их личные вещи полицейские не обнаружили в доме.

За фиктивную постановку на учет иностранцев по месту пребывания в Российской Федерации подозреваемой грозит до трех лет заключения.