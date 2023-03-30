Жительница Воронежа за месяц прописала в своем доме четверых мигрантов

Полицейские поймали жительницу Воронежца, которая оказывала услуги мигрантам.

43-летняя дама за вознаграждение прописывала в своем частном доме в Советском районе иностранцев из смежных государств. По данным оперативников, только за март этого года женщина поставила на регистрационный учет четверых нелегалов. Прописка была фиктивной, естественно: помещение для проживания иностранцам она не предоставляла, их личные вещи полицейские не обнаружили в доме.

За фиктивную постановку на учет иностранцев по месту пребывания в Российской Федерации подозреваемой грозит до трех лет заключения.